В Раменском прошли соревнования по одному из древнейших видов единоборств

С 14 февраля по 15 февраля СК «Борисоглебский» стал местом проведения Кубка России по панкратиону «ЮБИЭС». Соревнования, собравшие более трех сотен участников разных возрастов, прошли на большой арене спорткомплекса. Организаторами турнира выступили Московская лига панкратиона и Мировой альянс панкратиона, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Раменский.

Панкратион, как вид единоборства, зародился очень давно, еще до нашей эры. Он входил в программу античных олимпийских игр. Со временем панкратион утратил свою популярность. Его возрождение началось во второй половине XX века. Поединки бойцов проводятся в октагоне — восьмиугольной площадке, обеспечивающей безопасность спортсменов.

Раменский округ не первый раз принимает подобные соревнования. Как рассказал первый вице-президент Московской лиги панкратиона Олег Даниелян, в Раменское приехали спортсмены из самых разных регионов России. Примечательно, что в состав команд-участниц входили не только юноши и мужчины, но и представительницы прекрасной половины человечества. Эта традиция сохраняется еще с античных времен.

Современный панкратион — поединок, в котором разрешено применять почти весь арсенал технических действий вольной, греко-римской борьбы, а также самбо, дзюдо, бокса, тайского бокса и других видов единоборств.

Поединки проходили в три раунда. В первом соперники показывали свое мастерство в борцовской технике, во втором — во всестилевой ударной технике. Третий раунд проводился по правилам смешанных единоборств. Для их проведения в большом зале СК «Борисоглебский» было установлено сразу три октагона.

Как в античном, так и в современном мире панкратион всегда отличался своей зрелищностью. Поэтому неслучайно соревнования, проходившие в «Борисоглебском», привлекли внимание большого числа любителей спортивных единоборств. Болельщики активно поддерживали бойцов и охотно снимали поединки на камеры своих мобильных телефонов.

Соревнования проходили в семи возрастных категориях. Самая младшая — 7-8 лет, старшая — 21 год и более. Всего было разыграно 10 кубков-номинаций и три командных кубка. Победители в каждой весовой категории получили чемпионские пояса. Все спортсмены получили медали участников. Представители команд отметили высокую организацию спортивного мероприятия и гостеприимство сотрудников СК «Борисоглебский».