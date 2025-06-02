В Раменском прошли финальные игры благотворительного детского турнира по футболу

На стадионе «Красное знамя» в Раменском состоялись финальные игры Всероссийского благотворительного детского турнира по футболу «Путь домой». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Наш округ являлся родоначальником турнира, и мы будем поддерживать его развитие в будущем не только в спортивном, но и в творческом, культурном плане. Главная задача, которую мы видим перед собой сегодня, — сплотить подрастающее поколение, привить любовь к спорту, к здоровому образу жизни и к России — стране, которая открывает перед детьми, в том числе с новых территорий, большие горизонты», — отметил глава Раменског округа Эдуард Малышев.

На поле стадиона «Красное знамя» вышли футбольные команды ДНР (Тельманово, Мангуш, Мариуполь) и команда «Эспаньола» (г. Раменское). Ребята проявили свои навыки и получили новый полезный опыт.

В церемонии награждения и закрытии молодежного футбольного фестиваля «Путь домой» приняли участие председатель попечительского совета фестиваля Марат Кабаев, командир батальона бригады «Эспаньола» (футболист, в составе сборной России на чемпионате мира 2002 г.), легенда российского футбола Андрей Соломатин, ставший участником СВО, заместитель командира батальона бригады «Эспаньола» Анна Линдао и олимпийский чемпион 2004 г., чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по бегу Юрий Борзаковский. Также турнир поддержали Российская премьер-лига, ФК «ЦСКА», ФК «Локомотив» и ФК «Химки».

Почетные гости отметили высокую степень организации в проведении мероприятия. В нем участвовало 16 команд, 240 детей. Ребятам вручили памятные подарки, которые будут напоминать им об этом дне и о гостеприимной Раменской земле.

Торжественное подведение итогов Всероссийского благотворительного детского турнира по футболу «Путь домой» состоялся 31 мая Москве на стадионе «Сапсан Арена».

В мероприятии приняли участие более 240 детей (16 команд) из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской, Запорожской, Белгородской, Курской, Московской областей и Республики Крым. Цель фестиваля — поддержка юных спортсменов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и содействие их социальной адаптации через спорт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.