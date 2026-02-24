В Раменском прошли 35-е традиционные соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Александра Завьялова»

Лыжная гонка «Лыжня Александра Завьялова» традиционно проходит в поселке имени Тельмана в Раменском округе. Для спортсменов подготовили несколько дистанций. В этом году в соревнованиях приняло участие более 270 лыжников из различных городов Московской области: Раменского, Воскресенска, Серпухова, Ступино, Зарайска, Пущино, Луховиц, Шатуры, Лыткарино, Люберец, Балашихи, Железнодорожного, Истры, Электростали и других, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Александр Завьялов — трехкратный призер зимних Олимпийских игр, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России. Он подключился к развитию спорта в Раменском еще в 1991 году. С тех пор все лыжники округа и соседних муниципалитетов участвуют в этих соревнованиях.Ежегодно здесь собираются любители лыжных гонок и почетные гости.

С приветственным словом обратился председатель Совета депутатов Юрий Ермаков.В торжественной обстановке был вручен знак главы Раменского муниципального округа советскому лыжнику, трехкратному призеру зимних Олимпийских игр, чемпиону мира, заслуженному мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру России Александру Завьялову.

На лыжне состязались юноши и девушки от 8 лет и старше. Всего предоставлялось пять дистанций: в километрах — это 1, 3, 5,10, а самая короткая — 600 м. У спортсменов оценивается скорость и лыжный стиль. Лыжников в этом зимнем сезоне порадовала настоящая снежная погода, в связи с чем тренировки увеличились. Даже самые юные спортсмены занимаются почти без выходных.

Василиса Савельева — юная участница из Раменского, она пришла в лыжный спорт совсем недавно, но уже успела добиться высоких результатов, заняв 1-е место. По каждой дистанции отбиралась шестерка лучших спортсменов. Они были награждены медалью, кубком и подарком от Александра Завьялова. Традиционные лыжные гонки — не просто соревнования, а встреча единомышленников и дальнейшая возможность представлять себя на чемпионатах страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.