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В Раменском прошла тренировка для детей с ОВЗ по адаптивному футболу

В Раменском колледже состоялась первая тренировка по адаптивному футболу, собравшая участников разных возрастных категорий, сообщает пресс-служба администрации округа.

Организация мероприятия стала возможной благодаря тесному сотрудничеству Раменского колледжа и Центра развития боевых искусств для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Боевой стимул».

Первым этапом тренировки стало знакомство. Тренеры познакомили ребят с футболом и его правилами, провели разминку и показали, как правильно обращаться с мячом.

«Сегодня проходят первые занятия по футболу в Раменском колледже. Мы очень рады, что данное мероприятие смогли организовать благодаря колледжу», — сказала председатель МО ВОРДИ Раменского муниципального округа Ирина Хомякова.

Главная цель занятий — создание благоприятной среды для социальной интеграции и физической активности детей и подростков, имеющих особые потребности.

В ходе первого занятия опытные тренеры провели с детьми упражнения, направленные на совершенствование координации движений, силы и выносливости. Акцент делался на правильной технике владения мячом и слаженности действий игроков.

Новая инициатива предоставляет ребятам новые возможности для самовыражения. Тренировки по адаптивному футболу в Раменском колледже теперь будут проводиться регулярно.

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