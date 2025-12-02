В Раменском прошел седьмой турнир по бильярду с участием спортсменов из 16 регионов

Седьмой турнир по бильярду «Путь чемпионов» собрал в Раменском более 60 спортсменов из 16 регионов в минувшие выходные, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Председатель комитета по спорту Ольга Гончаренко отметила, что турнир объединил сильные команды из Калуги, Рязани, Ярославля и соседних областей. Организатор Светлана Ставицкая подчеркнула, что принять участие может любой желающий спортсмен, а подобные турниры проходят не только в Раменском, но и в других городах Подмосковья.

Вице-президент федерации бильярдного спорта Московской области Алексей Шестаков рассказал, что турниры проводятся в разных городах региона, включая Реутов и Балашиху. Родители юных спортсменов также присутствовали на соревнованиях, многие из них являются мастерами спорта по бильярду. Особенностью турнира стал смешанный формат, где мальчики и девочки соревновались вместе. Среди бронзовых призеров оказалась раменская спортсменка Варвара Ставицкая, показав лучший результат среди участников округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.