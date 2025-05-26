В Раменском прошел детский шахматный турнир

Соревнования по решению шахматных композиций «Белая ладья», организованное комитетом по образованию и шахматной федерацией Раменского муниципального округа прошло на базе отделения дополнительного образования гимназии № 2 г. Раменское. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Уникальность мероприятия заключается в том, что в это единственный в округе турнир, где соперники не встречаются лицом к лицу, а решают предложенные им шахматные задачи. Дело это непростое, и иногда даже титулованные шахматисты встречаются здесь с большими трудностями.

В этом году турнир по решению шахматных композиций прошел в нашем городе в четвертый раз. Он собрал около сорока шахматистов из 13 школ и шахматных клубов. Ребята соревновались в двух возрастных категориях — от 7 до 10 лет и от 11 до 15 лет.

«Решение шахматных композиций — очень увлекательное и полезное занятие. Мне бы хотелось, чтобы мои ученики умели не только решать шахматные задачи, но и научились сами их составлять. Очень надеюсь, что в скором времени у нас появится клуб, который объединит всех, кто любит и умеет решать и составлять шахматные композиции», — отметил педагог дополнительного образования первой квалификационной категории Гимназии № 2 г. Раменское Ашот Асатрян.

На открытии IV Турнира по решению шахматных композиций присутствовали почетные гости — председатель Совета депутатов Юрий Ермаков и президент Раменской шахматной федерации Андрей Хромов.

Турнир состоял из двух туров. В первом из них ребятам предстояло решить 3 задачи «Мат в два хода», три задачи «Мат в три хода» и три задачи «Мат в 4 хода». Во втором туре участникам предлагалось рассмотреть шахматный этюд (задание выиграть или сделать ничью без указания количества ходов).

После окончания соревнований состоялось торжественное награждение. Все юные спортсмены получили Дипломы участков турнира, а победителям и призерам были вручены соответствующие Дипломы и медали.

«Сегодня у нас довольно необычный турнир. Его участникам придется состязаться не с противником, а с интеллектом тех людей, которые составляли шахматные задачи. Это непросто, но насколько я вижу состав участников соревнований очень сильный, поэтому я уверен, что все получится. Пользуясь случаем хочу сказать слова благодарности в адрес главы Раменского муниципального округа Эдуарда Малышева и Совета депутатов, в лице Юрия Ермакова за поддержку шахматного спорта», — отметил президент шахматной федерации Раменского муниципального округа Андрей Хромов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.