В Раменском пройдет открытый урок по каратэ

Спортивный клуб «Чемпион» проведет бесплатный открытый урок по косики каратэ-до в Раменском городском парке. Мероприятие состоится 23 августа в 17:00 на площадке «Лира», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организаторы приглашают жителей всех возрастов познакомиться с миром боевых искусств. В программе урока — полноценная тренировка с участием тренеров и спортсменов клуба, изучение техники ударов по лапам, общая физическая подготовка и разминка.

Желающие смогут стать участником полноценной тренировки, попробовать свою силу в ударах по лапе, ознакомиться с техникой карате-до, проверить себя в физической подготовке, увидеть связки от лучших спортсменов.

Участники также смогут посмотреть показательные выступления.

По окончании урока запланирован розыгрыш абонементов и призов среди участников. Мероприятие рассчитано на семейную аудитору — принять участие могут как дети, так и взрослые.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.