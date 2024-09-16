В Раменском пройдет II фестиваль бокса и кикбоксинга 22 сентября

II фестиваль бокса и кикбоксинга Раменского городского округа состоится 22 сентября. Соревнования проведут в спортивном комплексе «Борисоглебский» на улице Махова в г. Раменское. Фестиваль соберет порядка 400 спортсменов из Московской области и других регионов России, а также из Республики Беларусь, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Накануне фестиваля президент федерации бокса и кикбоксинга Раменского г. о Юрий Ермаков провел заседание оргкомитета Раменской Федерации бокса и кикбоксинга при участии представителей МФСК «Борисоглебский» Виктора Пронина и комитета по спорту и молодежной политике администрации округа Ольги Гончаренко. Ермаков оценил готовность к спортивному событию, которое пройдет в Раменском во второй раз.

Фестиваль проводится с целью патриотического воспитания молодежи и пропаганды здорового образа жизни. Гостей и участников фестиваля ждут зрелищные поединки, выступления творческих коллективов и атмосфера праздника.

Зрители смогут свободно посетить фестиваль. Начало соревнований по кикбоксингу в 9:00, по боксу — в 14:00. Торжественное открытие фестиваля запланировано на 12:30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.