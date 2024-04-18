В Раменском проходит Кубок России по волейболу сидя

Кубок России по паралимпийскому виду волейбола проходит в спорткомплексе «Борисоглебский». Основные участники — люди с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалиды-колясочники, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В кубке России по волейболу сидя, который проходит в спорткомплексе «Борисоглебский», принимает участие 13 мужских и 5 женских команд из разных регионов страны.

«Игра проходит, как и в классическом волейболе. Отличие в том, что нельзя отрываться от пола в момент касания с мячом, и можно блокировать подачу соперника. Такой вид спорта предназначен для людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они получали реабилитацию через игру, эмоции, настроение. Для кого-то это становится постоянным увлечением, кто-то попадает в сборную и участвует в соревнованиях всероссийского и международного масштаба», — рассказал старший тренер сборной России по волейболу сидя Александр Овсянников.

В паралимпийских соревнованиях принимают участие команды из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Иркутской области, ДНР, ЛНР и других регионов России. Напомним, что волейбол сидя впервые был представлен в программе V летних Паралимпийских играх в Торонто в 1976 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.