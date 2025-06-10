В Раменском проходит финал «Серебряного мяча-2025» по волейболу

В спорткомплексе «Борисоглебский» проходит финал Всероссийских соревнований «Серебряный мяч-2025» среди общеобразовательных школ. Об этом сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

С 8 по 22 июня 16 лучших школьных команд юношей и девушек со всей страны будут бороться за победу.

С 9 по 14 июня пройдет турнир среди девичьих команд, а с 16 по 21 июня — среди юношеских коллективов. Игры будут проходить в игровом и малом залах спорткомплекса с 9:00 до 16:00.

Вход для зрителей и болельщиков абсолютно свободный. Местные любители волейбола смогут вживую поддержать юных спортсменов и понаблюдать за напряженной борьбой за звание лучшей школьной команды России.

В прошлом году победителями «Серебряного мяча-2024» стали волейболисты из Бурятии. В решающем матче встретились школьные команды села Сотниково (Республика Бурятия) и поселка Ильинский (Пермский край). В упорнейшей борьбе в трёх партиях победу одержали бурятские школьники — 2:1 (25:17, 21:25, 15:12). Третье место завоевала команда из Московской области — Домодедовская СОШ № 1, обыгравшая волейболистов школы № 2 из поселка Тумботино Нижегородской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.