сегодня в 13:29

В Раменском открылось Первенство России по паралимпийскому бадминтону

В Раменском стартовали соревнования по паралимпийскому бадминтону среди юных спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. На Первенство России приехали команды из 11 регионов страны, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Торжественная церемония открытия Первенства России по паралимпийскому бадминтону среди юношей и девушек до 17 лет с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) прошла в спорткомплексе «Борисоглебский» города Раменское.

На паралимпийский турнир съехались команды из 11 субъектов Российской Федерации. В числе почетных гостей церемонии открытия были старший тренер сборной России по пара-бадминтону Дмитрий Варфоломеев и депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова. С приветственными словами к юным спортсменам также обратились воспитанницы спортшколы «Пионер».

Соревнования продлятся до 25 июня.

По информации организаторов, на паралимпийском первенстве будут разыграны комплекты наград в личном и командном зачетах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.