В Раменском округе провели турнир «Шахматы для СВОих»

Шахматный турнир «Шахматы для СВОих», приуроченный ко Дню защитника Отечества, прошел 22 февраля в поселке Удельная Раменского округа. В соревнованиях приняли участие спортсмены муниципалитета, мероприятие поддержали шахматный клуб Сергея Карякина и Шахматная федерация округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир состоялся в ДК «Победа» и объединил шахматистов в знак солидарности с ветеранами и участниками специальной военной операции. Соревнования прошли в официальном формате: участники сыграли 9 туров с контролем времени. Результаты были направлены на обсчет рейтинга ФШР, также предусматривалась возможность выполнения разрядных нормативов.

В общем зачете победу одержал Николай Баначенков из Раменского. Второе место занял Егор Баначенков из Раменского, третье — Александр Зарубкин из Жуковского.

Среди девушек первое место завоевала Дарья Исакова из Раменского. Серебро получила Тамара Ногина из Малаховки, бронзу — Алена Седова из Раменского.

Организаторы отметили, что такие встречи способствуют развитию шахматного мастерства и укрепляют патриотические ценности, объединяя жителей округа вокруг общих целей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.