В Раменском округе прошли автогонки «Росгвардия Драйв» памяти Великой Победы

В Раменском муниципальном округе на автодроме Мячково состоялись соревнования по автомобильному спорту «Росгвардия Драйв» под названием «80 лет Великой Победы: Гонка памяти». Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В состязаниях приняли участие более 50 сотрудников и военнослужащих подразделений Главного управления Росгвардии по Московской области, а также представители столичного главка ведомства. Росгвардейцам предстояло в кратчайшие сроки преодолеть трассу на специальных автомобилях для картинга. За безопасностью следили опытные инструкторы, которые подробно рассказали об условиях и технике безопасности.

Заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Московской области по военно-политической работе подполковник полиции Андрей Шелудченков отметил, что соревнования стали доброй традицией, а в этом году пригласили коллег из столичного управления Росгвардии. По его словам, водители из числа сотрудников вневедомственной охраны и спецподразделений продемонстрировали высокий уровень мастерства вождения и отточили навыки, необходимые в служебной деятельности.

Победителей определили в личном зачете по наилучшему времени преодоления дистанции в каждом подразделении. Все участники получили дипломы и сувениры с символикой 80-летия Победы, а занявшие первые три места были награждены кубками и медалями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов. «Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.