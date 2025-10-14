сегодня в 15:20

В Раменском округе прошел открытый ринг по боксу

В новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Борисоглебский» в Раменском округе завершился открытый турнир по боксу «Первый старт». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На ринг вышли 90 юных спортсменов из Раменского, Бронниц, Жуковского, Москвы и села Молоково. Участники продемонстрировали высокий уровень технической подготовки и спортивного мастерства.

Церемонию открытия и награждения провел президент Федерации бокса и кикбоксинга Раменского округа Юрий Ермаков. Среди почетных гостей турнира присутствовали советник главы округа по спорту Виктор Пронин, руководитель Раменской школы бокса Сергей Саблин и член Совета Федерации бокса и кикбоксинга округа Валентин Ярошинский.

Все участники показали достойный уровень подготовки и спортивный характер. Турнир стал важным этапом в развитии молодых боксеров и популяризации этого вида спорта в регионе.

Соревнования прошли в рамках развития спортивной инфраструктуры Раменского округа и поддержки молодежного спорта в Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.