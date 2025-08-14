В Раменском округе прошел массовый велозаезд
Фото - © МКУ ТУ "Кратово"
В деревне Захарово Раменского муниципального округа состоялся велозаезд, организованный территориальным управлением «Кратово». Мероприятие привлекло более 70 участников разных возрастов — любителей активного отдыха и велоспорта, сообщает пресс-служба администрации округа.
"Спасибо всем участникам и спонсорам этого замечательного мероприятия", - прокомментировал итоги велозаезда директор территориального управления "Кратово" Алексей Емельянов.
Участники, показавшие лучшие результаты в заезде, получили грамоты и призы от организаторов. Всех велосипедистов угостили мороженым и медом. Дополнительным угощением для участников стали арбузы.
Организаторы отметили, что подобные спортивные мероприятия способствуют популяризации здорового образа жизни среди жителей муниципального округа и объединяют людей разных поколений. Этот велозаезд был приурочен ко Дню физкультурника.