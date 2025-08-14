В Раменском округе прошел массовый велозаезд

сегодня в 14:02

В деревне Захарово Раменского муниципального округа состоялся велозаезд, организованный территориальным управлением «Кратово». Мероприятие привлекло более 70 участников разных возрастов — любителей активного отдыха и велоспорта, сообщает пресс-служба администрации округа.

В деревне Захарово Раменского муниципального округа состоялся велозаезд, организованный территориальным управлением "Кратово". Мероприятие привлекло более 70 участников разных возрастов - любителей активного отдыха и велоспорта.

"Спасибо всем участникам и спонсорам этого замечательного мероприятия", - прокомментировал итоги велозаезда директор территориального управления "Кратово" Алексей Емельянов.

Участники, показавшие лучшие результаты в заезде, получили грамоты и призы от организаторов. Всех велосипедистов угостили мороженым и медом. Дополнительным угощением для участников стали арбузы.

Организаторы отметили, что подобные спортивные мероприятия способствуют популяризации здорового образа жизни среди жителей муниципального округа и объединяют людей разных поколений. Этот велозаезд был приурочен ко Дню физкультурника.