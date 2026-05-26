В Раменском округе прошел финал «Кубка Святых Воинов Руси»

Фестиваль объединил более 1000 участников и зрителей из разных регионов России. Ранее этапы проекта были посвящены Александру Пересвету и Федору Ушакову, формируя единый маршрут памяти и преемственности.

В рамках финала прошли соревнования по трем дисциплинам: боксу, самбо и армейскому рукопашному бою. Церемония открытия началась с выноса флага России и исполнения государственного гимна. Затем состоялся молебен перед иконой святого Царя-страстотерпца Николая II, который возглавил игумен Никодим (Лунев), благочинный Раменского округа, в сослужении духовенства.

После молебна участники и почетные гости поздравили Святейшего Патриарха Кирилла с Днем тезоименитства и пропели «многолетие». На мероприятии присутствовали известные спортсмены, представители духовенства, власти и силовых структур.

Среди почетных гостей — восьмикратный чемпион мира по тайскому боксу Алексей Игнашов, олимпийский призер Глеб Бакши, чемпион мира по боксу Роман Кармазин, боец ММА Алексей Олейник, кавалер Георгиевского креста IV степени Руслан Захаров, генерал-лейтенант Андрей Киндяков и член совета при президенте России по правам человека Артур Шлыков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.