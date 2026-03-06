В Раменском округе прошел финал детских лыжных стартов

Финальный этап соревнований для самых юных лыжников прошел 4 марта в горнолыжном клубе Чулково в Раменском округе. В стартах приняли участие около 80 детей от 4 до 7 лет из Раменского и других городов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях выступили юные спортсмены из Раменского, Коломны, Черноголовки и Дзержинского. Для многих участников этот старт стал первым в жизни. Дети выходили на трассу по одному, а судьи оценивали скорость и аккуратность прохождения препятствий.

Руководитель «Горнолыжной академии Чулково» Антон Овчинников отметил, что главная задача для большинства ребят — не победа, а участие.

«Сегодня для многих этот старт первый в жизни, потому что в 4 года ребята только начинают заниматься горнолыжным спортом. Здесь задача у многих не победить, а просто поучаствовать, чтобы почувствовать соревновательный дух», — пояснил Овчинников.

Трассу к соревнованиям готовят заранее: ночью ее разравнивают, а перед стартами оснащают специальными элементами. «Кубок бельчонка Квикли» проводится ежегодно и уже стал заметным зимним событием. Подготовка к сезону начинается еще летом — дети тренируются четыре раза в неделю по 1,5–2 часа и дополнительно проходят общую физическую подготовку.

«Летом проходит физическая подготовка, направленная на укрепление ног. У нас должны быть крепкие ноги, сильная спина и пресс, поэтому зимой детям легче кататься на лыжах», — рассказала тренер академии Ксения Новикова.

По итогам стартов победители получили медали и грамоты, остальные участники — памятные сувениры и карту горнолыжника. Без награды и ярких эмоций не остался никто.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.