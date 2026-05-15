В Раменском округе Подмосковья пройдет Unlim Fest 16 и 17 мая

Фестиваль суперкаров Unlim Fest состоится 16 и 17 мая на трассе RDRC Racepark в Раменском муниципальном округе. Зрители увидят заезды мощнейших серийных и тюнингованных автомобилей на дистанции 3/8 мили, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фестиваль объединит самые быстрые и мощные дорожные машины — от 500-сильных суперкаров до 1300-сильных тюнинг-проектов. Заезды пройдут на дистанции 3/8 мили (603,5 метра) вместо традиционной 1/4 мили, что позволяет автомобилям развивать скорость до 300 км/ч к финишу.

В программе заявлены серийные электромобили Zeekr 001 FR мощностью 1265 лошадиных сил и победитель прошлого года Xiaomi SU7 Ultra мощностью 1548 лошадиных сил. Также выступят автомобили Audi, BMW и Mercedes-Benz мощностью около 1000 лошадиных сил, а также суперкары Ferrari и Lamborghini.

Для зрителей оборудуют трибуны с обзором всей трассы и откроют доступ в паддок. На площадке будут работать парковка, детский городок, фуд-корт и точки продажи мерча. Трасса RDRC Racepark соответствует требованиям Международной автомобильной федерации (FIA) и является профессиональным центром проведения соревнований по дрэг-рейсингу в России. Билеты доступны на официальном сайте RDRC.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

