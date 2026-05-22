В Раменском округе наградили победителей ВсОШ и школьной лиги

Торжественная церемония чествования победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и Единой школьной лиги Подмосковья прошла 22 мая в администрации Раменского округа. Награды получили 25 участников заключительного этапа ВсОШ и призеры региональных спортивных соревнований, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2025/26 учебном году в заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников вышли 25 учеников из Раменского округа по 14 предметам. Пять из них стали победителями, девять — призерами.

Победителями признаны Юэ Пэн (китайский язык), Анна Тришина и Артем Лепешкин (физическая культура), Роман Бондаренко (труд, технология), Григорий Белодед (немецкий язык). Призерами стали Полина Лобко, Руслан Альмяшев, Дарья Лихитченко, Алла Кожичкина, Екатерина Русина, Сергей Полищук, Максим Воронков, Валерия Пескова и Тимофей Кочетов.

«Ваши успехи — результат не только таланта, но и огромного труда, поддержки учителей и родителей. Вы доказали, что Раменский округ воспитывает по-настоящему ярких и способных ребят», — подчеркнул глава округа.

Второе место в общекомандном зачете Единой школьной лиги Московской области заняли раменские спортсмены. Волейболисты школы №22 стали победителями дивизионального этапа и финала четырех. Лучшим игроком команды признан Павел Борисов. В баскетболе 3×3 отмечен Богдан Михайлов.

Высокие результаты показали и шахматисты школы №21. Макар Абросимов выиграл спартакиаду и получил путевку в «Артек», Иван и Виктор Сидоровы стали призерами регионального этапа «Белой ладьи», Михаил Беляев победил на международном турнире в Казахстане и стал призером финала Кубка Карякина. Глава округа поблагодарил педагогов и родителей за вклад в успехи школьников и пожелал ребятам новых достижений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.