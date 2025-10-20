сегодня в 16:23

В Раменском округе девять команд участвовали в соревнованиях по гиревому спорту

В молодежно-подростковом клубе «Атлет» в состязаниях по толчку гири весом 16 кг приняли участие 9 команд из учебных заведений Раменского муниципального округа. Организаторами мероприятия выступили Молодежный центр, руководитель МПК «Атлет» Илья Шабанов и преподаватель физкультуры Раменского колледжа Павел Казанцев, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования были направлены на пропаганду здорового образа жизни и популяризацию гиревого вида спорта в округе. Спортсмены соревновались в трех весовых категориях: до 73, до 85 и до 95 кг.

Победителем в командном зачете стал филиал Авиационного техникума имени В. А. Казакова, второе место занял Раменский колледж, третье место досталось команде МПК «Атлет».

Помимо командного зачета определялись победители в индивидуальных выступлениях по весовым категориям. Все участники соревнований показали высокий уровень физической подготовки и спортивный характер.

МПК «Атлет» продолжает развивать спортивные направления и создавать условия для активного и здорового досуга молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.