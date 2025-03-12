В Раменском молодежном центре состоялась спортивно-игровая программа «Девушки в погонах»

В честь Международного женского дня и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Раменском молодежном центре прошло уникальное событие — спортивно-игровая программа под названием «Девушки в погонах». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В сложнейших испытаниях для нашей страны женщины вставали плечом к плечу с мужчинами, беря в руки оружие и защищая Родину. Весь мир знает, что СССР — единственная страна, где женщины в массовом количестве принимали участие в войне. Немецкие солдаты опасались наших советских лётчиц, прозванных ими «ночными ведьмами». Легендарная снайперша Людмила Михайловна Павличенко, имеющая на своём счету сотни уничтоженных немецких солдат и офицеров, по сей день вдохновляет создателей фильмов и авторов книг. Подвиг Зои Космодемьянской, подобно подвигам сотен других неизвестных героинь, пронизывающих всю страну, останется в вечной памяти народа.

Победа в сегодняшних соревнованиях была настоящим испытанием.! 8 этапов, каждый из которых требовал демонстрации скорости, ловкости, выносливости, слаженной работы команды и быстрой реакции. Состязающиеся должны были метать гранаты на точность, участвовать в эстафете с автоматом, оказывать первую помощь, эвакуировать «раненого», преодолевать «химическую атаку», собирать и разбирать автомат Калашникова и принимать участие в наряде по кухне.

Участники из Раменского показали отличные результаты в соревнованиях. Первое место заняла команда «Дергаевцы» из Дергаевской школы № 23. Второе место взяла команда «Патриот» из Ново-Харитоновской № 10. И третьей стала команда «Красное Знамя» из Раменской школы № 6.

Начало весны с уверенных и красивых побед — залог успешного продолжения сезона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.