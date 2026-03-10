В Пушкинском округе прошла лыжная гонка памяти Василькова

Ежегодная лыжная гонка памяти тренера Виктора Василькова состоялась 8 марта на стадионе «Труд» в Ивантеевке Пушкинского округа. На старт вышли более 300 спортсменов из Москвы и Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники соревновались на дистанциях от 3 до 20 километров свободным стилем. В забегах приняли участие как любители, так и профессиональные спортсмены. На трассе одновременно готовились к старту новые группы и финишировали лидеры, создавая атмосферу настоящего спортивного праздника.

Поддержать участников пришла внучка Виктора Василькова Ольга Паршина. Она поделилась воспоминаниями о дедушке.

«Меня в три года поставили на лыжи. Дедушка был очень ответственный, трудолюбивый, шел всегда к своим целям», — рассказала Паршина.

С каждым годом соревнования собирают все больше участников. По итогам гонки никто не остался без награды: одни отметили личные рекорды, другие получили заслуженные медали.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.