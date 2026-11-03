В Пушкинском округе открыли новый сезон Единой школьной лиги

Новый сезон Единой школьной лиги стартовал 3 ноября во Дворце спорта «Пушкино». В 2026 году к соревнованиям присоединились 22 общеобразовательных комплекса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект запустили в 2024 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках федеральной программы «Спорт России». В прошлом сезоне лига охватила все Подмосковье.

Церемонию открыли глава Пушкинского округа Максим Красноцветов, председатель окружного совета депутатов Артем Садула, депутат Мособлдумы Инна Орлова, депутат окружного совета Сергей Батищев и победители прошлого сезона. Они пожелали школьникам побед и по традиции нажали символическую кнопку старта.

«Единая школьная лига набирает обороты. С каждым годом растет количество участников: в 2026 году к борьбе присоединились 22 общеобразовательных комплекса», — отметил Максим Красноцветов.

В ближайшие месяцы ученики 5–11-х классов будут представлять свои школы на муниципальном этапе. Соревнования пройдут по пяти видам спорта: футзалу, волейболу, баскетболу 3×3, шахматам и настольному теннису. Последнюю дисциплину добавили в программу в 2026 году.

В этом сезоне ближайшие родственники школьников также смогут участвовать в турнирах наравне с учениками. Их баллы прибавят к общешкольным. По сумме очков определят победителей в отдельных видах спорта и общем зачете.

Региональный этап пройдет весной и завершится «Финалом четырех».

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» - она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.