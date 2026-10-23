В Пушкинском округе обновили оснащение школы биатлона

Спортшкола по биатлону в Заветах Ильича в 2026 году получила новые снегоходы, инвентарь и систему электронного хронометража. Переоснащение провели при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В распоряжении воспитанников школы появились снегоходы «Тайга» и «Буран», лыжероллеры, система электронного хронометража для соревнований, пять велосипедов, восемь пар лыж и другой необходимый инвентарь.

23 октября школу посетил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. Он оценил подготовку объекта к зиме, осмотрел материально-техническую базу и пообщался с воспитанниками. Учащиеся провели для него экскурсию по тиру и биатлонной трассе.

В школе работают 13 тренеров. В 22 группах занимаются более 200 биатлонистов. По итогам 2025 года учреждение заняло первое место по эффективности деятельности.

Воспитанники школы входят в сборную Московской области и выступают на крупных Всероссийских и межрегиональных соревнованиях. За последние два года команда заняла первое общекомандное место в общем зачете «Кубка Московской области» по биатлону. Также спортсмены стали первыми в командном зачете открытого первенства Раменского района Московской области «Чулковская винтовка» по биатлону из пневматической винтовки.

Спортсмены и тренеры рассчитывают, что обновление оснащения поможет добиться новых результатов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.