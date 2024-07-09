В Пушкине прошел Чемпионат и Первенство по серфингу в дисциплине «Доска с веслом»

Более 40 спортсменов из 18 городов Московской области приняли участие в Чемпионате и Первенстве Московской области по серфингу в дисциплине «Доска с веслом», передает пресс-служба администрации городского округа Пушкино.

Яркое спортивное событие проходило 7 июля в пушкинском микрорайоне Серебрянка, на городском пляже «Золотые пески». В Чемпионате соревновались мужчины и женщины старше 14 лет. В Первенстве — юниорки и юниоры от 10 лет.

Участникам предстояло сразиться в трех дисциплинах: техническая гонка, спринт по прямой и марафон — на время.

«Второе место на области — это прекрасный результат для меня. До этого два года подряд я была лишь третьей при более слабом составе участниц, — делится Елена Кайнихина. — Спасибо всем участникам за незабываемые эмоции, за поддержку, за искренние чувства и честную борьбу!»

Чемпионат и первенство Московской области проводится в Пушкино уже в четвертый раз. Это прекрасная возможность для спортсменов войти в состав сборной Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.