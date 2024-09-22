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В Подольске выявили победителей турнира по пулевой стрельбе

В Подольске в рамках VIII комплексной спартакиады по месту жительства в спортивном клубе «Цезарь» провели турнир по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. В мероприятии приняли участие 62 человека, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По итогам первое место у команды «Дубровицы», второе у команды «Львовский» и третье получила команда «Юбилейный».

В зачет шли три лучших результата от команды. Каждый спортсмен выполнил десять выстрелов. Результаты оценивал опытный судья.

Спартакиада продолжится, участники будут состязаться в разных видах спорта до конца текущего года. В зачёт войдут и зимние виды спорта, в том числе хоккей. Уже 28 сентября на территории СК «Труд» в «Спорт-Сервис» пройдут соревнования по дартс и гиревому спорту. По итогам комплексной спартакиады по месту жительства победителям вручат кубок, а призерам медали и грамоты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье – регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», - добавил глава области.