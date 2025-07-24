В Подольске выбрали теннисистов «Активного долголетия» для участия в областном турнире

В спортивной школе «Космос» состоялся первый этап турнира по настольному теннису среди представителей старшего поколения. В соревнованиях приняли участие 14 спортсменов проекта «Активное долголетие» в возрастных категориях женщины 55+ и мужчины 60+. Победители Андрей Банзин и Марина Азиатцева вышли в финал областных соревнований, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования проходили по круговой системе, в которой все участники сыграли друг с другом. По итогам всех игр определили победителей, которые представят Подольск на втором этапе соревнований.

Среди мужчин первое место занял Андрей Банзин, второе — Василий Австриевский, третье — Александр Шуб. Среди женщин лучшей стала Марина Азиатцева, серебро у Веры Кабановой, бронза у Ольги Кондиной.

В Подольске 8 октября состоится областной этап, где соберутся лучшие спортсмены для определения абсолютных победителей.

Участники турнира регулярно занимаются настольным теннисом, тренировки проходят дважды в неделю в спортивной школе «Космос» и в спортивном клубе «Корсар-спорт».

«Впервые я попробовала играть в теннис еще в пионерском лагере. После этого был перерыв длиной в 50 лет. В 2017 году возобновила занятия. Став участницей клуба „Активное долголетие“, начала тренироваться регулярно. Для меня на соревнованиях главное не победа, а участие», — сказала 72-летняя участница клуба «Активное долголетие» Нина Еланихина.

Турнир организован в рамках проекта губернатора Московской области «Активное долголетие», направленного на поддержку здорового образа жизни среди старшего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.