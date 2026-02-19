В Подольске выбрали победителя военно‑спортивной игры «Защитник Отечества‑2026»

В Подольске 18 февраля в Доме Юнармии в школе им. Д. И. Зернова провели молодежную военно‑патриотическую игру. Соревнование объединило восемь команд колледжей округа, в каждой команде было по шесть студентов. Победителем стал технико-экономический колледж. Второе место у колледжа «Знание» и третье у многопрофильного колледжа № 1, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Программа игры включала десять захватывающих этапов. Сначала участники преодолевали 100‑метровую полосу препятствий, затем проходили «Мышеловку» и проползали под горизонтальными барьерами высотой около 50 см. Переносили условно пострадавших на санитарных носилках, переправлялись через импровизированное болото по шинам.

На этапе огневой подготовки занимались неполной разборкой и сборкой макета автомата Калашникова, заряжали магазин учебными патронами. На этапе игры «Альпинизм» перебирались по горизонтальному бревну, используя веревку. Кульминацией стала условная атака, в ходе которой команды финишировали с Красным Знаменем и громкими криками «Ура!».

В ходе теоретической части испытаний ребята определяли воинские звания по погонам и отвечали на вопросы о событиях Великой Отечественной войны.

Завершающим этапом стало комплексное состязание на синхронность, когда команды группами перемещались на паре больших лыж с креплениями. Они должны были преодолеть 30‑метровую дистанцию из пункта «А» в пункт «Б» и пересечь финишную черту.

Участница Камилла Кожушко является второкурсницей многопрофильного колледжа № 1. Девушка четыре года занимается универсальным боем и имеет звание кандидата в мастера спорта.

«Для меня это не просто состязание, а возможность почувствовать себя частью большой патриотической традиции и доказать, что спорт воспитывает не только тело, но и характер», — сказала Кожушко.

Мероприятие организовал комитет по делам молодежи администрации округа при содействии штаба местного отделения Юнармии. В ближайшее время победителей и призеров наградят грамотами, кубками и медалями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.