В Подольске выбрали победителей семейных соревнований спартакиады коллективов

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В Подольске прошла спартакиада среди семей трудовых коллективов округа. Всего привлекли 11 команд, из них в составе шести — мама, папа, сын, и пяти — мама, папа и дочь. Родители состязались в эстафетах и дартсе, а дети — в городошном спорте, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По итогам команд «Мама, папа, дочь» первое место у семьи Елисеевых из ООО «Электростарт». Второе — у Сигеевых от фабрики нетканных материалов «Весь мир». Третье — у Лепиных, представлявших «НИИ НПО „Луч“.

По итогам команд с составом «Мама, папа, сын» победили Алексеевых от «НИИ НПО „Луч“. Второй стала семья Краснослободцевых от опытно-конструкторское бюро „Гидропресс“. Третьей выбрали семью Шабатура от фабрики нетканных материалов „Весь мир“.

Ранее в рамках восьмой комплексной спартакиады в спортивном клубе «Цезарь» провели турнир по стрельбе из пневматики, в котором приняли участие более 60 человек.

Спартакиада будет проходить до конца текущего года. Командам предстоит поучаствовать в большом количестве турниров по разным дисциплинам.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.