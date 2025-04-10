В Подольске выбрали два отряда юнармейцев для участия в региональном этапе игры «Зарница»

Отряды юнармейцев «Варяг» и «Атом 11» представят Подольск на региональном этапе военно-патриотической игры «Зарницы» 2.0 по итогам муниципального этапа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Состязания прошли на базе Дома «Юнармии» в школе имени Д. И. Зернова, в них приняло участие 25 команд юнармейцев.

Участники прошли через серию сложных испытаний. Преодолевали полосу препятствий, показывали своё мастерство в строевой подготовке, проверяли знания по истории Отечества и демонстрировали навыки оказания первой помощи. Каждый этап соревнований требовал от участников не только физической выносливости, но и глубоких знаний, слаженной работы в команде и умения быстро принимать решения.

«Каждая команда проявила себя с лучшей стороны, работали слаженно. Победителями игры стали отряд „Варяг“ из гимназии № 7 (старшая возрастная категория) и отряд „Атом 11“ из школы № 11 (средняя возрастная категория). Эти команды представят округ на региональном этапе», — сказал начальник регионального штаба ВВПОД «Юнармия» Евгений Лукошников.

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