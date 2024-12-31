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В Подольске в турнире по лыжным гонкам приняли участие более 200 спортсменов

В Подольске в четвертом турнире по лыжным гонкам памяти Подольских курсантов приняли участие более 200 спортсменов разных возрастов на дистанции в 500 метров, а также 1, 3 и 4 км. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Соревнования по лыжным гонкам памяти Подольских курсантов проходили на лыжной трассе спортивной школы «Труд» в парке «Дубровицкий лес».

Впервые в турнире принимали участие военнослужащие из Климовской войсковой части. Они привезли с собой военный оркестр и развернули для спортсменов полевую кухню. Для представителей военной части организовалти отдельный забег.

На этот раз в гонке участвовали школьники из Подольска и Серпухова. Верхние строчки турнирной таблицы заняли воспитанники спортшколы «Труд».

На дистанции 500 метров лучшие результаты показали Артем Хамитов и Мария Пермякова. Дистанцию в 1 км быстрее всех преодолели Владислава Ершова, Вероника Каданцева, Илья Пермяков, Денис Скакалин.

На дистанции 3 км успеха добились София Подольская, Анастасия Васильева, Никита Фирсов, Семен Федотов.

На самой длинной дистанции в 4 километра быстрее всех финишировали София Малошенко, Алексей Краснов, Константин Асташкин.

Победители и призеры получили медали и памятные подарки, всем участникам дали сертификаты и сладкие призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.