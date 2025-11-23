В Подольске в чемпионате по кобудо приняло участие около 260 спортсменов

В городском округе Подольск в Универсальном спортивном центре «Юность» 22 ноября провели Чемпионат и первенство Всероссийской федерации кобудо. В нем приняли участие около 260 спортсменов из Саратовской, Владимирской, Рязанской, Орловской, Московской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Свои навыки показали и юные спортсмены из Подольска. К участию допускались атлеты от 10 лет и старше с разделением на возрастные и весовые категории, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Турнир включал четыре вида соревнований. в том числе японский рукопашный бой ниппон кэмпо, в котором спортсмены в защитном оборудовании должны продемонстрировать боевую ударную и бросковую технику. Зрелищное направление нунчаку-бои включало четыре разнообразных перехвата и удар. В тайхо- дзюцу демонстрировали приемы самообороны. В ката кобудо показывали гимнастические комплексы с восточным оружием. Поединки длились не более полутора минут.

«Занимаюсь кобудо уже девять лет. Мы тренировались по несколько часов каждый день, уделяли особое внимание чистоте и резкости движений. Особенно много работали над ката с нунчаку. Иногда было очень тяжело, но я знал, ради чего это», — сказал 15-летний участник соревнований Кирилл Игнатов.

В ката кобудо участники используют более 10 различных видов восточного оружия, включая палку бо, танф, камы (серпы), саи (трезубцы), нунчаки и японское весло — эку.

«Важно отметить, что все снаряды у ребят являются тренировочными, с тупыми кромками. Судьи оценивают виртуозность исполнения, технику, резкость, разнообразие приемов и общее впечатление», — отметила главный секретарь Всероссийской Федерации Кобудо Ольга Кузнецова.

Победителей и призеров соревнований наградили медалями и дипломами.

Результаты чемпионата и первенства Всероссийской Федерации кобудо станут известны через неделю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.