В Подольске стартовало первенство РФ по городошному спорту

Во вторник, в День городошного спорта, в Подольске в третий раз стартовало первенство России по этому виду спорта. На состязания приехали 87 спортсменов из 10 регионов страны. В том числе Москвы, Московской, Нижегородской, Томской, Саратовской, Ярославской, Ленинградской и Тульской областей, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации Подольска.

В состязаниях участвуют юноши и девушки до 18 лет, разделенные на две возрастные группы 11-14 и 15-18 лет. Первенство продлится до 26 августа. В сентябре в Подольске ждут гостей и из других стран на первый международный турнир.

«Программа включает личный и командный зачеты в классических и европейских городках. Победителей наградят медалями, кубками и грамотами Минспорта РФ, а также денежными призами Федерации городошного спорта России», — сказал член президиума Федерации городошного спорта России и председатель правления Московской областной федерации Павел Дмитриев.

Городошному спорту 19 августа исполнилось 102 года. Это захватывающая, спокойная и доступная игра, имеющая тысячелетнюю историю на Руси. Официально к соревнованиям допускаются участники с 11 лет.

«Подольск уверенно укрепляет свои позиции, как главный центр городошного спорта России. Уверен, впереди еще много побед наших земляков на самых разных аренах. Поздравляю всех спортсменов и любителей этой замечательной игры с праздником! Подольск давно стал неотъемлемой частью истории этой по-настоящему народной игры. Особая гордость округа — первый в стране Центр городошного спорта. Современный комплекс площадью 900 кв. м стал не только местом тренировок, но и ареной для проведения крупнейших соревнований», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

За неполные три года с момента открытия в Центре городошного спорта провели десятки состязаний для детей, взрослых и ветеранов самого разного уровня. Недавно состоялись юбилейные двадцать пятые Всероссийские соревнования памяти С. И. Громова и чемпионат России, на котором одна из участниц повторила мировой рекорд.

На протяжении десятилетий в округе сохраняют и развивают городошный спорт, чтят и преумножают достижения подольских чемпионов. В этом году открыли отделение городошного спорта в школе олимпийского резерва «Труд». Уже набраны три группы воспитанников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.