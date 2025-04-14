В Подольске стартовали Всероссийские соревнования по городошному спорту «Меткие биты»

В центре городошного спорта на территории спортивного комплекса «Труд» в Подольске проходят Всероссийские соревнования по городошному спорту «Меткие биты». В них принимает участие порядка 130 спортсменов из Подольска, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Тульской, Томской, Нижегородской, Саратовской областей, Татарстана и Краснодарского края. Они соревнуются за звание лучших в классических городках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В торжественном открытии соревнований приняли участие заместитель главы городского округа Подольск Вадим Буров, председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин, исполнительный директор Федерации городошного спорта России Александр Ватагин.

«Этот вид спорта имеет особое значение для городского округа Подольск. Мы гордимся тем, что на Подольской земле подготовлено более 20 мастеров спорта, среди которых наш земляк Николай Мулюкин — заслуженный мастер спорта СССР и многократный чемпион. Давайте поддержим наших спортсменов и создадим атмосферу дружбы и соперничества! Желаю всем участникам удачи, а зрителям — ярких эмоций!» — сказал Буров.

Личные соревнования юношей и девушек проходят в возрастных категориях 11-14 лет и 15-18 лет. В командных соревнованиях будут играть юноши 11-14 лет и 15-18 лет, а также девушки 11-18 лет. Состязания продлятся до 16 апреля.

В Подольске выросло более 20 сильнейших мастеров городошного спорта. В открытии центра принял участие легендарный подольчанин восьмикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР Николай Мулюкин. Он назвал это событие исполнением самой большой мечты. Желаю ребятам успехов и побед. Быть настойчивыми, смелыми, целеустремленными людьми, которые помнят свою историю и делают все на благо Родины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.