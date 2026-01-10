В Подольске стартовали двухдневные соревнования по спортивному метанию ножа

В Подольске на территории спортивного комплекса «Труд» 9 января торжественно открыли двухдневный новогодний турнир по спортивному метанию ножа. В состязаниях приняли участие около 50 юных спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет. Во второй день к соревнованиям присоединятся взрослые участники, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе соревнований участники выполняют 10 серий бросков, в каждой серии — 3 ножа. Максимальное количество баллов, которое можно набрать за все серии, составляет 600. Победителем становится спортсмен, набравший наибольшее количество баллов.

«Спортивное метание ножа — молодой и стремительно развивающийся вид спорта. Сегодня он представлен уже в 76 регионах нашей страны, а число занимающихся превышает 60 тысяч человек. Это лишь начало большого пути, и мы уверены, что впереди новые вершины и яркие победы!» — сказал вице‑президент Общероссийской федерации спортивного метания ножа Александр Фроловский.

По итогам первого дня соревнований победителей наградили медалями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.