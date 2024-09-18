В Подольске состоится забег для детей и взрослых 5 октября

В Подольске проведут забег для детей и взрослых ко Дню города. Он пройдет на лыжероллерной трассе. В рамках эстафеты проведут детский забег на 800 метров и взрослый на 5 километров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 8:30 начнется выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам. В 9:30 проведут разминку, в 9:45 намечен детский старт для участников с 6 до 15 лет. В 10:00 стартует общий забег для тех, кому исполнилось 16 лет и старше. В 11:00 победителей торжественно наградят призами.

Участвовать можно с шести лет, болеть за участников в любом возрасте.

В июле в «Дубровицком лесу» создали сеть пешеходных дорожек с покрытием из гранитного отсева, смотровую площадку, установили освещение и навигацию, скамейки и урны.

Год назад торжественно открылась спортивная зона лесопарка. Все это время лыжероллерной и лыжной трассами успешно пользуются как профессионалы, так и любители активного образа жизни. Также для посетителей работают парковка, точка проката, кафе, а для воспитанников лыжной школы — административное здание с раздевалками.

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