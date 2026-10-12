В Подольске разыграли открытый Кубок по волейболу ко Дню города

Свыше 200 волейболистов приняли участие в открытом Кубке городского округа Подольск 10 октября. Соревнования ко Дню города прошли в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» в поселке МИС, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире участвовали по восемь лучших мужских и женских команд из Москвы, Подольска и близлежащих муниципалитетов. Возраст спортсменов — от 15 до 60 лет. Кубок традиционно проводят перед стартом регулярного чемпионата Подольска и приурочивают ко Дню города.

Команды разделили на группы по четыре состава. После кругового этапа по два сильнейших коллектива из каждой группы вышли в плей-офф, где разыграли главный переходящий трофей.

Среди подольских команд у мужчин третье место занял «Гавиал». В женском турнире победил «Импульс», второе место занял «Фест».

Все победители и призеры получили медали, грамоты и памятные награды. Турнир стал проверкой сил перед началом регулярного чемпионата.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.