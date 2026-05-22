В Подольске провели универсиаду по городошному спорту

Универсиада по городошному спорту прошла 20 мая в спорткомплексе «Труд» в Подольске. В соревнованиях приняли участие шесть команд студентов колледжей и вузов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования состоялись в центре городошного спорта спорткомплекса «Труд». Универсиада проводится здесь не первый год, и многие участники выступают уже во второй или третий раз. В каждой команде — по четыре человека. Студенты по очереди бросали биту, стараясь выбить все фигуры.

К турниру команды готовились заранее: изучали правила и тренировались после учебных занятий. Организаторы предоставляли площадку и необходимый инвентарь всем желающим.

Подольский центр городошного спорта входит в число лучших в России. В 2026 году этому виду спорта исполняется 103 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.