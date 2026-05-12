В Подольске провели турнир по легкой атлетике памяти Карякиной

Открытый турнир городов России по легкой атлетике прошел 10 мая на стадионе СК «Труд» в Подольске. В соревнованиях памяти мастера спорта международного класса Надежды Карякиной участвовали более 300 спортсменов из 18 городов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир объединил юношей и девушек до 16 и до 18 лет. Подольск представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Лидер», СШОР Московской области и культурно-спортивного комплекса «Заречье». В программу вошли четыре беговые и две прыжковые дисциплины.

Младшие участники выступили на дистанциях 100, 400 и 800 метров, старшие — на 100, 400 и 1500 метров. Спортсмены также соревновались в прыжках в высоту и в длину, а наиболее подготовленные атлеты старшей группы — в тройном прыжке.

«Сегодня мне удалось прыгнуть на 6 метров 36 сантиметров. Очень рад, что этот результат принес мне первое место. Для меня эта победа — важный личный результат», — поделился 16-летний победитель соревнований Святослав Кудякин.

Особым гостем турнира стала чемпионка мира 2014 года в беге на 100 километров, мастер спорта международного класса Оксана Бурзак. Она поддержала участников и отметила высокий уровень подготовки юных легкоатлетов.

Надежда Карякина была членом сборной СССР и мастером спорта международного класса. С 2009 года она работала заместителем директора школы олимпийского резерва в Подольске и занималась подготовкой молодых спортсменов. Турнир ее памяти продолжает традиции, заложенные прославленной легкоатлеткой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.