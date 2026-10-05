В Подольске провели «Турнир Героев» по специальному хоккею для детей

Открытый окружной «Турнир Героев» по специальному хоккею прошел 3 и 4 октября в Ледовом дворце «Витязь» в Подольске. В соревнованиях участвовали 60 детей и подростков с ментальными особенностями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Матчи состоялись на большой арене Ледового дворца «Витязь». Турнир приурочили к трехлетию местной адаптированной команды и 245-летию округа.

На лед вышли 60 хоккеистов в возрасте от 6 до 16 лет в составе четырех команд: «Черный юмор» из Подольска, «Ледяные львы» из Москвы, «Подкованные жуки» из Тулы и «Снежные барсы» из Липецка.

Специальный хоккей предназначен для детей и подростков с аутизмом, синдромом Дауна, задержкой психоречевого развития и другими ментальными нарушениями. Такие матчи помогают участникам развивать физическую форму и навыки социальной адаптации, а также поддерживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам турнира всех участников наградили памятными медалями и призами. Организаторы отметили сплоченность и волю к победе каждой команды.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.