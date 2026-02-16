В Подольске провели спартакиаду для кадетских классов

В Подольске на базе школы № 32 провели 14 февраля спартакиаду среди 12 команд кадетских классов. На протяжении всей спартакиады с ребятами были наставники — ветераны Вооруженных сил РФ, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Они не только оценивали выступления, но и делились опытом, поддерживали учеников.

«Продолжаем планомерную работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Для кадетских классов нашего округа организовали спартакиаду, которая прошла на базе школы № 32. Соревнования приурочили к месячнику военно-патриотического воспитания и грядущему Дню защитника Отечества. Поздравляю победителей и призеров! Благодарю педагогов и наставников за подготовку ребят. Вместе мы растим будущих защитников Отечества», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В этом году за победу боролись ученики 7–10 классов. Программу составили насыщенную, чтобы ребята могли проявить себя в разных направлениях. В том числе в военной подготовке по сборке и разборке автомата Калашникова и пистолета Макарова, стрельбе из пневматической винтовки.

В спортивно-туристический блок вошло ориентирование, полоса препятствий, вязка узлов, работа со снаряжением. Также соревновались в специальных навыках по тактической медицине и теории по истории.

Кадетское движение в округе активно развивается. В настоящее время открыто 42 профильных класса в 15 школах, где учатся более тысячи человек. Такие мероприятия помогают им стать сильнее, учиться работать в команде и чувствовать плечо товарища.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.