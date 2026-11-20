Более 40 команд из Московской и Калужской областей приняли участие в четвертом открытом Кубке подмосковного отделения «Юнармии» по скалолазанию. Турнир прошел 19 ноября в школе имени Д. И. Зернова в Подольске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кубок посвятили 85-летию контрнаступления Красной армии под Москвой. Соревнования такого масштаба впервые прошли в школе Подольска. Школа имени Д. И. Зернова открылась 1 сентября 2026 года.

Площадкой стал новый скалодром длиной 12,5 метра и высотой 9 метров — самый большой в Московской области. Участники состязались в скалолазании, вязании узлов, создании индивидуальной страховочной системы и оказании первой помощи.

«Скалодром — это самое сложное и интересное испытание. Для ребят это отличный шанс получить новые навыки и проверить себя», — отметил руководитель штаба регионального отделения «Юнармии» Евгений Лукошников.

Почетный гость турнира, представитель подольской ассоциации ветеранов СВО, кавалер ордена Мужества Руслан Ашурбеков поприветствовал участников и пожелал им успехов.

Подольск представляли несколько учебных заведений. Команды «Молодая Гвардия» и «Варяг» заняли третье место. Для семиклассницы Софьи Маркеловой из «Варяга», которая состоит в движении четыре года, этот Кубок стал третьим.

«Я пришла в движение благодаря коллективу — здесь все очень дружные. Теперь в моей жизни много спорта и новых знаний», — рассказала Софья Маркелова.

Организаторами выступили штаб «Юнармии» и ассоциация преподавателей основ безопасности и защиты Родины при поддержке министерства информации и молодежной политики региона и администрации округа. Турнир направлен на физическое развитие молодежи, популяризацию активного туризма и спорта, патриотическое воспитание.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.