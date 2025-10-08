В Подольске 7 октября состоялся хоккейный матч в честь дня рождения президента Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Особенный хоккейный матч посвятили нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину — человеку, чей пример вдохновляет миллионы. Сыграли с командой Федеральной службы охраны Российской Федерации», — сказал Артамонов.

Артамонов добавил, что хоккей является одним из любимых видов спорта президента. В этой игре, как и в жизни, важны решительность, командный дух и воля к победе. Сила его характера проявляется в управлении страной, в принятии сложных решений, в спорте и в повседневной жизни.

«Уверенность, настойчивость и внутренняя дисциплина чувствуется в каждом его поступке. На льду Президент, как и всегда, ведет себя спокойно, уверенно и по-мужски — как настоящий лидер великой страны. Матч прошел в этом же духе — честно, красиво, с душой и уважением к сопернику. С днем рождения нашего Президента и с праздником спорта!» — заключил Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.