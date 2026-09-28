В Подольске провели фестиваль ловли хищной рыбы на спиннинг

Фестиваль ловли хищной рыбы на спиннинг прошел 26 сентября на реке Петрице в микрорайоне Климовск Подольска. В турнире, посвященном закрытию сезона, участвовали 55 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль организовал Климовский рыболовный клуб в парке «Дубрава». На берегах Петрицы собрались опытные любители и воспитанники местной школы юного рыболова, которые выступали вместе с родителями.

Участники ловили на воблеры, блесны и силиконовые твистеры. За время турнира они поймали 28 рыб, преимущественно окуней и щук. Победителей определяли по суммарной длине улова.

«Это традиционный турнир конца сезона. Приятно, что в соревнованиях участвуют ребята из школы юного рыболова. Они уже уверенно владеют спиннингом и иногда ловят больше взрослых», — рассказал руководитель Климовского рыболовного клуба Владимир Абарбанель.

Первое место занял Андрей Соловьев, второе — Павел Коновалов, третье — Роман Редкоусов. Редкоусов также поймал самую крупную щуку соревнований и получил специальный приз — рельсовую гайку. Такую гайку в качестве грузила использовали герои рассказа Антона Чехова «Злоумышленник».

Всю пойманную рыбу после измерения выпустили обратно в реку.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.