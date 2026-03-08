В Подольске прошел шахматный турнир в честь 8 Марта

В преддверии Международного женского дня, в Подольске состоялся шахматный турнир, объединивший девочек и женщин самых разных возрастов. Соревнования прошли в гостеприимной атмосфере Общественной приемной партии Единая Россия, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На черно-белых полях встретились 20 жительниц Подольска — от юных шахматисток 7 лет до опытных участниц. Турнир прошел в динамичном формате блица по швейцарской системе. Участницам предстояло выдержать марафон из 9 партий, где на каждую отводилось всего 5 минут с добавлением 3 секунд за ход.

Одной из участниц турнира стала 10-летняя Маргарита Хардикова, ученица 3-го класса лицея № 26. Для Маргариты этот день стал двойным праздником: участие в соревнованиях совпало с ее днем рождения.

«Я занимаюсь шахматами второй год, и это мое второе выступление на турнире. Играть сегодня не очень сложно. Главное — боевой настрой, ведь сегодня мой день рождения, и я верю, что у меня все получится», — поделилась эмоциями именинница.

По итогам напряженной борьбы призовые места распределились следующим образом:

1 место — Мария Рыбакова;

2 место — Вероника Гущина;

3 место — Елизавета Чекалина.

Все участницы получили памятные сертификаты, а победительницы, занявшие 1, 2 и 3 места, были награждены почетными медалями и грамотами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.