В Подольске порядка 70 мужчин состязались в турнире по волейболу

В соревнованиях приняли участие восемь мужских команд спортивных секций Подольска. На волейбольной площадке встретились порядка 70 человек от 16 до 53 лет.

«Занимаюсь волейболом более девяти лет и регулярно тренируюсь. В эти новогодние праздники мы с ребятами начали готовится со второго января, чтобы как можно раньше войти в форму», — рассказал волейболист команды «Пахра» Михаил.

Победителей наградили кубками, медалями и грамотами. Турнир, посвященный декаде спорта, проходит ежегодно. Его организаторами стал спортивный комплекс «Подолье». Состязания способствует развитию волейбола в округе, объединяет людей разных возрастов и уровней подготовки. На турнире создают дружескую атмосферу и вдохновляют участников на новые достижения.

Ранее ветераны волейбола встретились на рождественском турнире в СК «Труд». Традиционное мероприятие проводится в Подольске более 10 лет и в этот раз собрало более 40 игроков из четырех команд. От округа выступили представители команды подольского «Водоканала» и СШОР «Пахра».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.



«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.