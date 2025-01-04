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В Подольске порядка 60 юных хоккеистов с нарушениями развития борются за победу в «Турнире героев»

В Подольске в Ледовом дворце «Витязь» проходит первый открытый чемпионат округа по специальному хоккею для лиц с интеллектуальными нарушениями в развитии. На льду сражаются порядка 60 человек из Подольска, Ростова-на-Дону, Пензы, Москвы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На торжественной церемонии открытия юных спортсменов напутствовали председатель комитета по физической культуре и спорту Людмила Козлова и президент Федерации адаптивного хоккея Дмитрий Дронов. В первом вбрасывании шайбы принял участие заместитель директора организации «Корсар-спорт» Сергей Брагин.

«Возраст и опыт здесь не имеют значения. Важно, чтобы у таких ребят появилась возможность заниматься спортом», — сказала руководитель команды «Черный юмор» Мария Матвеева.

Двухдневные соревнования проходят среди спортсменов в возрасте от 7 до 14 лет. В игре команды «Черный юмор» из Подольска, «Легион» из Ростова-на-Дону, «Пегас» из Пензы и «Сборная московского региона» из Москвы.

По завершении мероприятия все участники турнира получат памятные призы, медали и дипломы. Поддержать команду могут все желающие, вход на игры бесплатный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.