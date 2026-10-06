В Подольске открыли школу адаптивного картинга для ветеранов спецоперации

Школа адаптивного картинга для ветеранов спецоперации открылась на картодроме «Лидер» в Подольске. Московская область стала четвертым регионом, где работает такой проект, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В церемонии открытия также участвовали сенатор Российской Федерации от Московской области Александр Двойных, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов, генерал-лейтенант медицинской службы, начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Евгений Крюков, заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» по Московской области Ольга Ермакова, глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Школа предназначена для ранней реабилитации ветеранов, частично или полностью потерявших подвижность. Ранее такие проекты запустили в Ленинградской области, Туле и Рязани.

Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова и благотворительный фонд «Высокотехнологичная медицинская помощь» в течение года апробировали методику на картодроме «Игора Драйв». Занятия можно начинать на второй стадии реабилитации, до протезирования, пока пациент находится в стационаре. Методика показала эффективность в снижении тревоги и депрессии, помогает физическому и психологическому восстановлению.

Карты оборудованы ручным управлением: газ и тормоз вынесены на руль. Это позволяет управлять ими людям с протезами и пользователям колясок. Технику выпускает компания X-Ti на своем заводе в селе Ульянино Раменского округа. Партнеры программы — государственный фонд «Защитники Отечества» и ФМБА России.

«Это один из немногих видов реабилитации, где участники специальной военной операции, получившие, порой, тяжелые ранения, могут соревноваться наравне со здоровыми людьми», — сказал начальник Военно-медицинской академии Евгений Крюков.

Председатель совета фонда «Высокотехнологичная медицинская помощь» Сергей Фурсенко рассказал, что участники уже тренировались и соревновались, а некоторые обгоняли профессиональных картингистов.

В день открытия прошли первые старты. В мероприятии участвовали 20 человек, в том числе военнослужащие из центра реабилитации «Ясенки», 1586-го Военного клинического госпиталя Минобороны России и санатория «Бэс Чагда».

Участник соревнований Никита Курбаналиев поделился, что любит адреналин. Другие бойцы СВО тоже получили большое удовольствие, особенно, когда сели в транспортные средства и проехали первый круг.

«Мы очень рады, спасибо вот большое всем организаторам проекта», — добавил участник соревнований.

Сенатор Александр Двойных отметил, что в школе отличная трасса и сильный состав тренеров. Руководство картинг-центра оперативно отреагировало на инициативу и поддержало ее. Он сообщил о планах запустить аналогичный проект в Домодедове, где в течение ближайшего года откроется крупный картинг-центр. Школу открыли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.