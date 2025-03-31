В Подольске открыли новый зал для занятий спортивным метанием ножа

В церемонии в СК «Спорт-Сервис» приняли участие заместитель главы округа Вадим Буров, вице-президент общероссийской федерации СМН Александр Фроловский и президент Московской областной федерации СМН Юрий Вахрушев.

Руководитель подольского отделения спортивного метания ножа Руслан Кучер отметил, что день открытия нового зала войдет в историю этого вида спорта как особая дата. Он подчеркнул, что новый зал станет важной частью спортивной инфраструктуры муниципалитета и создаст возможности для воспитания новых чемпионов.

В рамках торжественного мероприятия состоялось награждение юных спортсменов, отличившихся на первенстве округа в возрастных категориях 10-11 и 12-13 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.