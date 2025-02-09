В Подольске откроют новые секции самбо в рамках президентского проекта

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов планирует развивать спорт в школах для подготовки будущих защитников к службе в армии и в целом для укрепления подрастающего поколения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Осенью 2024 года в ряды Вооруженных сил России из Подольска вступили более 300 новобранцев. Каждый прошёл обязательное профессионально-психологическое обследование и медицинское освидетельствование.

«Сейчас мы готовимся к началу весенней призывной кампании. Однако и тем ребятам, кто видит свое будущее в других сферах, важно быть крепкими, здоровыми и морально стойкими. Поэтому мы продолжим развивать спорт в образовательных учреждениях округа, в том числе открывать секции самбо в рамках президентского проекта», — сказал Артамонов.

Для многих юношей важно исполнить свой воинский долг перед Родиной, особенно для тех, кто планирует связать свою жизнь со служением стране. Например, в правоохранительных органах. Артамонов поблагодарил ветеранов и действующих военнослужащих за то, что они находят время делиться своим опытом с юными подольчанами — выпускниками школ.

Один из крупнейших образовательно-спортивный проектов «Самбо — в школу!» ориентирован на продвижение в школах Российской Федерации самбо как вида спорта и системы самозащиты без оружия. С его помощью школьникам преподают основы здоровья и безопасности, воспитывают чувство национального единства, успешности и конкурентоспособности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.